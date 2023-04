Oste al riparo dagli allagamenti Un nuovo argine per il Funandola

Continua l’importante lavoro di messa in sicurezza idraulica portato avanti dal Comune di Montemurlo. In partenza l’adeguamento dell’argine del torrente Funandola nel tratto adiacente a via Pistoiese a Oste. Durante il prossimo consiglio comunale, in programma per mercoledì 5 aprile, sarà discussa la variante urbanistica per l’inserimento nel Piano operativo comunale del progetto definitivo, elaborato dal Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, per il consolidamento dell’argine che migliorerà la sicurezza del torrente Funandola in caso di eventi meteorologici eccezionali e di piena, proteggendo così dal rischio idraulico tutta la frazione di Oste. Il progetto, infatti, è finalizzato al mantenimento in buona efficienza delle opere idrauliche presenti lungo il torrente Funandola, che oggi mostrano un precario stato conservativo con parziale perdita di funzionalità. In occasione degli eventi meteorici eccezionali del novembre 2019, che hanno interessato il reticolo idraulico della piana pistoiese-pratese, si è verificato un dissesto dell’argine destro del torrente Funandola nel tratto che sarà interessato dal progetto di messa in sicurezza. Il Consorzio di Bonifica ha effettuato un primo intervento in accordo con la Regione, tamponando la falla ma ora serve un lavoro che possa mettere in sicurezza l’argine in maniera definitiva.

"La variante urbanistica che ci apprestiamo ad adottare in Consiglio comunale consente la realizzazione di un intervento molto importante per il territorio, che determinerà un notevole beneficio in termini di aumento della sicurezza idraulica. - sottolinea il sindaco Simone Calamai- Inoltre avremo un miglioramento nell’efficacia delle attività di manutenzione periodica"

Silvia Bini