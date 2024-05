Oste al riparo dagli allagamenti. In funzione l’impianto da 4 milioni

Inaugurato il nuovo impianto di sollevamento di via Parugiano a Oste per un valore di circa 4 milioni di euro. L’opera si inserisce nel masterplan fognario di Montemurlo che ha come obiettivo primario la riduzione dell’ingresso delle acque parassite, quali ad esempio acque meteoriche e superficiali, nella pubblica fognatura. Il minor apporto di acque in fognatura ha come risultato, la riduzione del rischio idraulico in talune aree urbane critiche della frazione di Oste.

Per impedire l’afflusso delle acque superficiali in fognatura, e migliorare il trattamento delle acque reflue all’impianto di depurazione del Calice, è stato realizzato un complesso sistema di infrastrutture idrauliche dotate di strumentazioni di misura dei livelli fondamentale per la corretta gestione delle portate.

Il nuovo impianto di sollevamento è costituito da tre infrastrutture: una vasca di accumulo; una vasca di carico, dove sono installate le 5 pompe centrifughe e una vasca di scarico collegata al Mendalcione e presidiata da una paratoia automatizzata e regolata per interrompere il flusso in relazione ai livelli idrometrici nel torrente Mendalcione.

Completa l’opera una cassa di laminazione che sarà costruita come opera di urbanizzazione, e che dovrà ricevere le acque in eccesso qualora il Meldancione arrivi a livelli di guardia. ll sindaco del Comune di Montemurlo ha espresso grande soddisfazione per il completamento dell’importante opera idraulica, una struttura di fondamentale importanza per affrontare il problema delle acque parassite in fognatura e per dare risposta al problema degli allagamenti in zona Oste e Santorezzo. Montemurlo è un territorio fragile ma questa infrastruttura andrà a migliorare la risposta idraulica in caso di fenomeni atmosferici di media intensità.

"L’impianto Parugiano è un traguardo importante per Montemurlo - spiega il presidente di Publiacqua Nicola Perini – L’azienda conferma anche in questa occasione l’attenzione al territorio ed ai cittadini e la sua sensibilità nei confronti dei temi ambientali. Non va infatti dimenticato che le opere comprese nel cosiddetto ’masterplan di Montemurlo’, di cui Parugiano è parte integrante ed importante, sono strategiche per il depuratore del Calice. Ridurre l’afflusso all’impianto del Calice di acque piovane, dette non a caso parassitarie, aiuta lo stesso a lavorare meglio e quindi rende più efficiente la depurazione".