Ospedale, ecco Mechi La nuova direttrice arriverà a metà giugno

Sara Melani tornerà a lavorare nel contesto territoriale con una vasta esperienza ed una visione più puntuale riguardo al rapporto tra ospedale e territorio. Così, come annunciato da La Nazione, la direttrice del Santo Stefano lascia l’incarico che aveva assunto nel dicembre 2021, raccogliendo il testimone da Daniela Matarrese, oggi direttore generale a Careggi. Melani porterà un contributo altamente professionale, maturato negli ultimi otto anni in cui è stata direttrice prima del presidio ospedaliero di Pescia e poi di quello assai più complesso di Prato. E’ probabile che il nuovo compito la porti a svolgere il servizio nell’area pistoiese. Come detto Melani lascerà il testimone a Maria Teresa Mechi (nella foto a sinistra insieme a Melani) dalla metà di giugno. La novità è stata condivisa ieri dal direttore generale dell’Asl Toscana Centro, Paolo Morello Marchese, nel corso di un incontro con i Direttori dei dipartimenti e di area aziendali e con la direttrice della Società della Salute. "Dopo l’uscita di Matarrese dalla guida dell’ospedale pratese, il desiderio della direzione è sempre stato quello di continuare con una attenzione particolare e dovuta verso l’ospedale più grande e centrale dell’azienda sanitaria - afferma Morello - Sottolineo l’importanza del lavoro dei professionisti che operano in questo ospedale e rivolgo un grande ringraziamento alla dottoressa Melani, arrivata in un momento molto delicato per la sanità e che ha accettato il testimone lasciato da Matarrese con grande professionalità. Ora questa eredità si trasferisce alla Mechi che ha maturato una importante esperienza nell’ organizzazione sanitaria, oltre alla conoscenza di come si possa realizzare il giusto equilibrio fra professionalità e modelli organizzativi. Sarà un altro contributo per attraversare una fase delicata". Melani ha ringraziato tutti i colleghi. "E’ stata una bellissima esperienza, ho conosciuto una importante realtà e molti professionisti con cui c’è stata una forte collaborazione fin da subito - afferma -. Riprendo il percorso sulla sanità territoriale arricchita della prospettiva di una necessaria integrazione ospedale territorio". Mechi fino all’aprile di quest’anno è stata direttore sanitario di Careggi. "E’ un grande piacere accettare l’incarico della direzione sanitaria dell’ospedale pratese oltre ad essere un onore dare continuità, insieme ai colleghi, ad un percorso di viaggio sviluppando i modelli organizzativi presenti e futuri - ha commentato Mechi -. Assicuro la massima collaborazione e ringrazio tutti per l’accoglienza". Mechi dal dicembre 2015 ad aprile 2021 è stata responsabile del settore qualità e reti cliniche della Regione e si è occupata della programmazione della rete dell’assistenza ospedaliera, delle reti cliniche e dell’emergenza ospedaliera e materno infantile.

Sa.Be.