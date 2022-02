Prato, 10 febbraio 2022 - Lutto nel mondo del tessile di Prato e dello spettacolo. Dopo lunga malattia è morto all'età di 94 anni Orlando Orlandini, uno dei fondatori insieme a Loris Bernocchi della O. B. Stock, l'azienda di commercio tessuti da tempo specializzata nella fornitura di materiali per il cinema. Utilizzando i tessuti acquistati nei magazzini con sede in via San Giusto, L'ultimo Imperatore diretto da Bernardo Bertolucci, Grand Budapest hotel di Wes Anderson e Marie Antoinette di Sofia Coppola si sono visti assegnare il premio Oscar per i costumi e numerose altre pellicole hanno conseguito riconoscimenti a livello mondiale.

La salma è esposta nell'abitazione in via Oberdan, le esequie sabato 12 alle 9.30 nella chiesa di sant'Agostino.