Orari più lunghi e novità al circolo Mcl Ambra. Ci sarà anche il burraco

Circolo Mcl Ambra, col nuovo anno arrivano orari più ampi e nuove proposte per i soci: ci sarà il burraco. Il circolo parrocchiale di via Ambra a Poggio a Caiano dal mese scorso ha cambiato gestione e rinnovato i locali. E’ stato ampliato anche l’orario di apertura per essere un punto di riferimento giornaliero e serale per le famiglie, i giovani e i pensionati. Il nuovo orario del bar è continuato dalle 7 alle 24 il lunedì e dal mercoledì alla domenica, chiuso solo il martedì tutto il giorno. La pizzeria del circolo, invece, è aperta il sabato e la domenica dalle 19,30 alle 22 e per prenotare chiamare il numero 055.8797473. Giovedì 18, lunedì 22 e 29 gennaio e il 1° febbraio si gioca a burraco con l’associazione "I’ Fiorino Burraco" che organizza il torneo, dalle ore 21 con 4 turni di gioco (un turno mitchell, 2 danesi a girone unico e un danese a girone di merito). La quota di gioco è 10 euro. Per informazioni: Vanessa 348.8465020. Il mercoledì invece è dedicato alla briscola a coppie e non è necessaria la prenotazione.