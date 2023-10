Ora Prato punta sul turismo internazionale . Dieci proposte speciali per attirare visitatori

Dieci pacchetti turistici tarati sulle peculiarità del territorio per attirare nuovi visitatori. Dalla visita alla scoperta degli Alpaca con laboratorio tessile passando per il trekking urbano adatto a tutte le età fino al tour guidato della città alla scoperta dei luoghi del mercante di tessuti del Medioevo più famoso d’Italia e di sua moglie Margherita. Dieci nuovi pacchetti turistici che coinvolgono 20 aziende di Prato e Pistoia associate a Cna Toscana Centro nel comparto turismo e commercio, per vivere le due province con una visione innovativa che saranno presentati a buyer internazionali nella vetrina di Rimini Fiera.

Nuovi percorsi che saranno protagonisti degli incontri con acquirenti internazionali al prossimo Ttg di Rimini, la maggiore rassegna del settore turistico nazionale, per l’edizione 2023. Obiettivo degli incontri che le aziende avranno con buyer nazionali e internazionali è quello di far vivere ai visitatori i nostri territori sotto una diversa prospettiva e i pacchetti saranno proposti nello stand Cna durante le giornate della fiera TTG in programma dall’11 al 13 ottobre a Rimini.

"Dalle nostre aziende e dal territorio vengono segnali positivi e di rilancio delle prenotazioni sia per quanto riguarda i turisti italiani che per quelli stranieri - commenta Elisabetta Norfini presidente di Cna Turismo e Commercio regionale -. Cna ha stimato diversi milioni di presenze tra località artistiche, spiagge e città storiche che hanno saputo attrarre visitatori sia dall’Italia che dall’estero. A Prato e Pistoia inoltre il 2023 è stato un anno di rilancio, come confermato dai dati degli uffici turistici locali e si prospetta per il 2024 un ulteriore miglioramento in termini di arrivi e permanenze. Allo stand Cna al Ttg di Rimini, porteremo tante opportunità di nuove esperienze per un turismo etico, sostenibile e soprattutto costruito sulla valorizzazione dei nostri territori".

Il presidente di Cna Toscana Centro, Claudio Bettazzi, ha evidenziato con soddisfazione l’andamento in crescita delle presenze italiane ed estere precisando che "le nostre imprese sanno lavorare al meglio e costruire offerte turistiche alternative, in grado di attrarre e affascinare i visitatori e di guidarli alla scoperta delle eccellenze e delle peculiarità dei nostri territori. Il trend turistico in crescita infatti conferma il buon funzionamento delle proposte alternative e innovative rispetto ai percorsi tradizionali, che coinvolgono tutti i settori: dalle produzioni locali all’artigianato artistico, alla scoperta di angoli suggestivi ma poco conosciuti del territorio". Soddisfatto l’assessore al turismo Gabriele Bosi: "L’esperienza del Ttg valorizza i territori e favorisce un lavoro di squadra che le due province di Prato e Pistoia portano avanti sui progetti turistici in grado di attrarre operatori e di trasformare le due province in destinazioni di una nuova visione turistica".

Tra i pacchetti proposti ci sono la gita nella Val di Bisenzio, fra natura incontaminata e visita alla scoperta degli Alpaca con laboratorio tessile. Sarà inoltre possibile visitare un birrificio artigianale alla scoperta delle fasi di produzione della birra con degustazione finale. Visita al borgo di Artimino e alla villa medicea La Ferdinanda. Dopo la visita si potrà effettuare un laboratorio di carta marmorizzata direttamente all’interno della Villa che vi accoglierà per la notte. rekking urbano per le vie del centro storico dove scoprire il centro, le sue piazze i suoi monumenti ed il museo del Tessuto, un trekking immerso nel verde fra storia, paesaggi, cultura e arte tra i sentieri della Rocca di Carmignano e infine un tour guidato della città alla scoperta dei luoghi del mercante di tessuti del Medioevo più famoso d’Italia e di sua moglie Margherita.