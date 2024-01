Ora il Csl inizia a sognare la promozione

Con la pausa festiva, è tempo di bilanci per il calcio femminile toscano. Si parte dall’Eccellenza dove a sognare la promozione è il Coiano Santa Lucia Prato Social Club. Le biancazzurre sono seconde in graduatoria a quota 14 punti, quattro in meno della capolista a pieni punti Centro Storico Lebowski. La truppa di viale Galilei al momento sconta i due pareggi finora rimediati, che stanno costando il primato. Lo scontro diretto con la prima della classe è ancora da giocare e sarà l’occasione per accorciare le distanze. Intanto domenica si torna in campo per il recupero della terza giornata: il Csl Psc è atteso sul campo del Lornano Badesse, settima nel girone con la metà esatta dei punti delle biancazzurre. La vittoria è quindi un obbligo, anche perché la capolista Lebowski sfida il Vigor Cf, penultimo. In Promozione, la Galcianese domenica sarà di scena sul campo del Castelnuovo Garfagnana, in uno scontro promozione visto che le pratesi sono seconde staccate di un punto dalla capolista Casolese, mentre le padrone di casa sono terze.