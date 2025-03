Operai scavano la buca e non tornano più

Uno scavo fatto il 4 marzo e da allora nessuno si è più fatto vedere al lavoro. Il problema è che lo scavo impedisce l’accesso carrabile a due abitazioni, le famiglie non erano state avvertite e non sanno quando torneranno in possesso del passaggio. Accade in via delle Miccine 51 e 52 a San Giorgio a Colonica.

"Il 4 marzo - racconta Gianni Querci, residente - è stato fatto lo scavo, posizionate le transenne e non si è più visto nessuno. A parte il fatto che dovevano avvisarci ma quello che ci preoccupa è che tutti sono spariti. Siamo in una strada sempre più trafficata, con auto parcheggiate dove non c’è parcheggio e rappresenta un pericolo. In un primo tempo l’area è stata appena transennata senza neanche le luci, messe successivamente dopo la richiesta di intervento da parte di noi abitanti".

La famiglia si è rivolta al Comune e alla polizia municipale che ha fatto un sopralluogo. "Dopo innumerevoli telefonate - prosegue Querci - siamo riusciti a identificare Tim come committente dello scavo e qui c’è stata l’altra impresa: parlare con qualcuno. Sono riuscito a far aprire la segnalazione e dopo numerose richieste di intervento agli uffici niente è stato fatto, nessuno sa chi deve intervenire, quando può intervenire; l’unica indicazione data è nel caso di grave incidente e/o pericolo immediato di chiamare i vigili del fuoco".

Il maltempo può aver rallentato i lavori ovunque ma se lo scavo risale al 4 marzo, il tempo per completare l’intervento c’è stato. Gli utenti oltre a sobbarcarsi i disagi e il pericolo devono vivere nell’incertezza di quando torneranno, e se torneranno, gli operai. Nell’area di scavo non è stato lasciato neanche un cartello sulla tipologia di lavori.

M.S.Q.