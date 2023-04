Prato diventa “prato verde”: la traduzione letterale del portale Open to Meraviglia è virale

Prato, 24 aprile 2023 – Diventa un caso la traduzione in tedesco del portale “Open to Meraviglia”, realizzato dal Governo, che racconta ai turisti anche stranieri le bellezze dell’Italia. Qualcosa non ha funzionato infatti nella traduzione del portale in tedesco.

Le città da visitare vengono tradotte letteralmente. E si asssiste così a nomi spassosi, che in breve sono diventati virali. In Toscana Prato diventa “rasen”, che in tedesco significa appunto prato verde in senso letterale. Un “bug” del portale che adesso i gestori cercano di rimediare.

La traduzione letterale è avvenuta anche con altre località. La città pugliese di Brindisi diventa “Toast” (che in tedesco significa brindisi, ma quello che si fa con i bicchieri.

Nel pomeriggio di lunedì 24 aprile la traduzione in tedesco del portale non era disponibile. Verranno sicuramente apportate le opportune correzioni ma intanto intorno a “Open to Meraviglia” c’è un po’ di imbarazzo.