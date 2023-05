Open Studio Italo Bolano, inaugurata la mostra “Res Una” di Roberto Ghezzi

Prato, 27 maggio 2023 - E' stata inaugurata all’Open Studio Italo Bolano la mostra personale Res Una di Roberto Ghezzi, che resterà a disposizione del pubblico fino al 22 giugno e che chiude la programmazione 2022-2023 dello spazio di via Fra’ Bartolomeo che ha per tema “La natura delle cose”. Le opere dell'artista nativo di Cortona nascono dall’idea di fare spazio al paesaggio naturale che imprime la propria immagine sulla tela. Preparate con speciali imprimiture ecologiche scelte sulla base di studi effettuati sul campo sulla biodiversità delle acque e dei diversi habitat, le tele vengono installate nei luoghi oggetto di osservazione e lasciate il tempo necessario affinché la natura possa liberamente fare il suo corso. Pertanto, le opere esposte presenteranno il risultato visivo di terre e di acque esplorate in tutto il mondo, ma stavolta, in particolare, dell’Appennino toscano e del Lago Trasimeno, territori molto amati dall’artista e specchio della propria identità personale. All’interno dell’intima relazione che viene a crearsi tra arte e natura, artificio umano e ordine naturale si intrecciano come fossero res una, “una sola cosa”.

Info per l'ingresso

Promossa dalla Fondazione Italo Bolano e a cura di Erica Romano, la mostra di Ghezzi è visitabile su appuntamento. Per informazioni, contattare il 347 0393170 o il 338 6996406, oppure mandare una mail ad [email protected]