Open day nella nuova sede. Al centro Eliana Martini la prevenzione corre

Il Centro di prevenzione oncologica "Eliana Martini" ha festeggiato il suo primo anno nella nuova sede di via Galcianese con un open day di screening. Un sabato per rilanciare ulteriormente la prevenzione come strumento fondamentale e salvavita. "Purtroppo nel periodo del covid c’è stato un crollo degli screening e si sta lavorando proprio per far aumentare il numero di adesioni - commenta Lorena Paganelli, direttrice della Società della Salute di Prato - Per quanto ci riguarda registriamo la più alta percentuale di adesione agli screening mammari. La prevenzione è essenziale perché salva la vita. Tra gli esami da potenziare in termini di adesioni c’è lo screening del colon retto". La sede di via Galcianese è molto apprezzata dagli utenti del servizio: vi lavorano 4 medici di radiologia, 4 medici di chirurgia, 4 medici di ginecologia, 4 medici di dermatologia, un medico nutrizionista con la collaborazione del gastroenterologo. Ci sono un responsabile di presidio, uno di screening dell’Asl, uno di radiologia, un infermiere coordinatore, 9 Infermieri, 2 operatori socio sanitari, 5 tecnici sanitari di radiologia medica e 2 ostetriche. "Oltre agli screening, al Cpo (Centro di prevenzione oncologica) vengono offerte tante prestazioni – prosegue Paganelli – è un centro multispecialistico con 2 ambulatori di senologia, 2 di dermatologia, 2 per le attività ecografiche della mammella, 3 di ostetrica-ginecologia, 3 ambulatori di radiodiagnostica e uno spazio per l’attività dello screening del colon retto in collaborazione con il gastroenterologo. Si cerca di fornire un percorso integrato".

A fare gli onori di casa ieri mattina Paganelli insieme a Simone Faggi, presidente della Sds: hanno partecipato alla mattinata la direttrice sanitaria dell’Asl Centro Simona Dei, la capo di gabinetto della Regione Toscana Cristina Manetti in rappresentanza della Regione, la consigliera regionale Pd Ilaria Bugetti e Giovannella Pitigliani, presidente della Fondazione Pitigliani.

Il Centro Eliana Martini, dunque, organizzare programmi di screening per la prevenzione oncologica rivolti alle persone residenti nel territorio pratese dell’Asl, invitate a svolgere gratuitamente gli screening per il tumore della mammella, per il tumore della cervice uterina e per il tumore del colon-retto.

Nel corso del 2023 sono stati effettuati 8.473 screening cervicali su donne dai 25 ai 64 anni (a fronte di 34mila inviti) con 829 inviti per successivi approfondimenti; sono 10.952 gli screening mammografici (a fronte di 52.707 inviti) e 690 inviti per approfondimenti. Intensa l’attività ambulatoriale: l’ambulatorio di senologia con follow up conta 1.373 prestazioni, 1.050 sono le visite di controllo senologico e 2.047 le ecografie mammarie di prevenzione, 1.952 le ecografie mammarie bilaterali, 1.441 le prestazioni di medicazioni nell’ambulatorio senologico, 504 le viste senologiche urgenti. Anche l’ambulatorio dermatologico percorso nei conta oltre mille accessi.

Sara Bessi