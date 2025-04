Oneri di urbanizzazione per mitigare il rischio idraulico 212mila euro per tre frazioni

Oneri di urbanizzazione per le opere idrauliche. La giunta comunale ha approvato il piano attuativo al Macrolotto 2 e con esso l’utilizzo di una parte del contributo straordinario che andrà a interventi di mitigazione del rischio idraulico nella zona sud est della città. Così come indicato nel parere espresso dalla commissione 4, sono tre i territori che ne beneficeranno: San Giorgio a Colonica, Santa Maria a Colonica e Paperino. Complessivamente saranno utilizzati 212.875 euro di cui 120mila euro per San Giorgio e Santa Maria a Colonica e 92.875 euro per Paperino. In tutti e tre i casi le somme copriranno interventi di manutenzione del reticolo idraulico di competenza del Comune e opere di mitigazione idraulica. Seguiranno, solo in seconda istanza, potenziamento di verde e di giardini e manutenzione di strade e marciapiedi.

"Il territorio ha bisogno di risposte immediate e concrete per adeguarsi ai cambiamenti climatici che il 2 novembre 2023 hanno trovato massima e tragica espressione - spiega la sindaca Ilaria Bugetti -. Una catastrofe che ci obbliga a cambiare modo di pensare, di programmare e di difendere la città. Che si tratti di piccoli o di grandi interventi, gli oneri che ne deriveranno dovranno essere indirizzati in via prioritaria al finanziamento di opere idrauliche nella stessa zona interessata dall’intervento edilizio, se previsti o comunque necessari. Oggi mettiamo nero su bianco la prima applicazione concreta dell’atto di indirizzo che ho annunciato al consiglio comunale straordinario sul rischio idraulico. Ciascun ente faccia la sua parte per dimostrare serietà e consapevolezza della portata del cambiamento climatico. Non basta imporre polizze assicurative e lavarsene la mani, ogni livello di governo deve agire con azioni concrete".