Omaggio all’Europa nell’istituto in festa

"In cammino verso l’Europa": è stato un pomeriggio all’insegna dell’osmosi fra culture quello organizzato dal corpo docente dell’Istituto Margherita Hack, nella Scuola Blu di Montemurlo, lo scorso 31 maggio 2024.

Ricco il calendario degli eventi per celebrare e raccontare la bellezza di sentirsi europei e l’opportunità di poter viaggiare e conoscere.

Ad aprire la manifestazione è stata l’esibizione dell’orchestra della scuola a cui è seguita la premiazione per la copertina del diario di primaria e secondaria, quindi la consegna degli attestati agli alunni che hanno svolto gli esami di certificazione di lingua e l’aggiudicazione del riconoscimento agli alunni della primaria Manzi, che lo scorso anno hanno vinto il certificato di qualità "eTwinning" per i loro due progetti in lingua inglese. In seguito, giochi e quiz in inglese, esperienze di internazionalizzazione, mix di culture con confronti e scambi di buone pratiche tra docenti che hanno partecipato alle mobilità e altri che ancora non hanno fatto questa esperienza.

Il tutto condito da buon cibo tipico dei paesi visitati in questi anni nell’ambito dell’Erasmus, appunto, e da molti altri laboratori curati dai vari plessi di primaria e infanzia. In mostra nei corridoi, invece, gli elaborati grafico-pittorici degli alunni della scuola media.

La scuola, che ha già concluso un precedente progetto Erasmus a maggio 2023, è stata infine lieta di poter assicurare uno sguardo al futuro, illustrando l’occasione di mobilità agli alunni prevista per il prossimo anno scolastico. Durante la manifestazione, infatti, è stato allestito un punto informativo per tutti coloro che vorranno partire nei prossimi mesi grazie ai fondi della Commissione Europea.