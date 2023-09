Omaggio all’architetto Le Corbusier Tutti in centro a bordo della Fiat 127

Prato Drive è il nuovo progetto espositivo che l’associazione ChorAsis , lancia invitando l’artista Cristian Chironi ad inserire Prato tra le tappe di quel percorso Drive ispirato ai viaggi di Le Corbusier. L’architetto durante un suo soggiorno in Toscana, effettuò una visita a Prato proprio l’11 settembre del 1907. A distanza di tanti anni, ChorAsis omaggia il grande architetto con l’interessante lavoro condotto da Chironi utilizzando una Fiat 127 Special. Domani e domenica, l’auto guidata dall’artista Chironi, percorrerà le piazze e le vie di Prato. Immaginando di far conoscere a Le Corbusier la città, l’esperto autista in compagnia di un copilota pratese ospiterà nel suo abitacolo tre passeggeri per volta i quali saranno coinvolti in diverse conversazioni durante un tragitto tra le vie e il centro della città. Nei giorni 9 e 10 settembre sarà in visione a Palazzo Pretorio una video installazione a tre canali ’Ld postcards collection’ ossia 2300 cartoline collezionate da Le Corbusier. La raccolta è da considerarsi come un’importante fonte di ispirazione, che dialoga con gli altri strumenti di ricerca e creazione dell’architetto. Un lascito visivo di immagini tra monumenti, architetture, paesaggi, opere d’arte, mezzi di trasporto e città di tutto il mondo, tra cui la stessa Prato, con una cartolina della facciata della Cattedrale e una del Pulpito di Donatello.