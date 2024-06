Omaggio a Nuti. Narnali festival. Cecco sarà per te

Francesco Nuti e il neo arrivato "Narnali Festival", un binomio indissolubile suggellato dall’anniversario della scomparsa dell’artista pratese.

L’indimenticabile ‘Cecco’ da Narnali, infatti, ci lasciava il 12 giugno di un anno fa e per questo il circolo Renzo Grassi vuole ricordarlo con cinque giorni di spettacoli, concerti ed eventi che vedranno sul palco, tra gli altri, Ginevra Di Marco, Legno e Marco Della Noce. Alla serata inaugurale del 12 giugno (a partire dalle 20) parteciperanno amici e artisti di Francesco Nuti, in una girandola di live, interventi, ricordi. Non sarà però una semplice commemorazione, ma una festa intrisa di quello spirito disincantato e allegro che aleggia da sempre a Narnali e che si ritrovava nel carattere di Nuti. Il pubblico ritroverà così le musiche, gli attori e le comparse dei suoi film, magari in quella stessa sala da biliardo del circolo che ora porta il suo nome e che è stata d’ispirazione per alcune sue pellicole.

Giovedì 13 risuoneranno le raffinate note di Ginevra Di Marco, interprete e autrice di una musica che attraversa mondi e generi diversi, abbracciando la cultura popolare e il miglior cantautorato, con "Ballata per Margherita Hack" in ricordo della grande scienziata: con lei, sul palco, i musicisti Francesco Magnelli e Andrea Salvadori. Sarà poi il turno di Legno, duo toscano che spopola sul web, in radio e dal vivo, che venerdì 14 approderà al Narnali Festival a pochi mesi dall’uscita del nuovo singolo "Str*nzo".

Sport protagonista sabato 15 giugno in occasione di Italia-Albania, prima partita degli azzurri agli Europei di calcio ma la musica tornerà domenica 16 giugno con Marco Della Noce, l’indomito meccanico dei "Bocs Ferari" e molti altri personaggi che l’attore e comico ripercorrerà in questo spettacolo con il meglio dei suoi 25 anni di carriera: l’evento è inserito nel cartellone della Prato Estate 2024.