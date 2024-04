Oltre 29mila euro per i giovani volontari del Terzo settore

Oltre 29mila euro (per la precisione 29.960 euro) di finanziamenti per i 6 progetti dell’area di Prato vincitori del bando “Siete presente. Con i giovani per ripartire”, realizzato da Cesvot e finanziato da Regione Toscana-Giovanisì in accordo con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo delle 11 Fondazioni bancarie della Toscana.

Il bando “Siete presente. Con i giovani per ripartire” punta a promuovere e qualificare il ruolo dei giovani nell’associazionismo toscano, dare forza e ruolo a una generazione nuova perché sia capace di rinnovare la proposta del Terzo settore, la sua capacità di radicamento sul territorio nonché di facilitare il ricambio generazionale all’interno delle organizzazioni.

“I giovani sono una risorsa per il volontariato e il mondo del volontariato è un’opportunità per i giovani: il bando Siete Presente si pone quindi come una ricchezza per tutti. I progetti che vengono premiati e sostenuti offrono spunti nuovi e idee innovative per Terzo Settore e hanno ricadute positive per l’intera comunità” afferma Luigi Paccosi, presidente di Cesvot.

Sei i progetti vincitori:

“Dal vicinissimo al lontanissimo, giovani per il cambiamento”, ente capofila Don Lorenzo Milani OdV, che ha ottenuto un finanziamento di 5.000 euro. “Pet House seconda edizione”, ente capofila Animal House Aps, 5.000 euro. “No Gap - nuove generazioni attive e partecipi 2024”, ente capofila Arci Comitato Territoriale Prato Aps, 5.000 euro.

“Bevo, Ballo, Sballo: la promozione della salute fra i giovani dopo il Covid”, ente capofila Associazione Dei Club Alcologici Territoriali Acat Pratese Odv, 4.960 euro. “Dibattiamo: idee a confronto sui temi ambientali”, ente capofila Circolo Legambiente Prato Aps, 5.000 euro. “Giovani menti”, ente capofila Associazione Cieli Aperti Aps, 5.000 euro.