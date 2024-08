Oltre 1 milione per frane e sicurezza. Finanziamento anche per l’oratorio

Assegna 650 mila euro al Comune di Vernio per interventi di messa in sicurezza dei versanti montani su strade comunali la misura del FERS che riguarda l’area interna 6. Il finanziamento fa parte di un pacchetto di proposte che complessivamente assegna circa 1 milione e 100 mila euro al Comune, pacchetto che vede anche interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici e la ristrutturazione del controsoffitto dell’Oratorio di Niccolò di Bari. "Si tratta di soldi sicuri, già assegnati al Comune di Vernio – la spiegazione della sindaca Maria Lucarini – Risorse che ci permettono di dare il via a lavori molto importanti. Adesso dobbiamo pensare ai progetti specifici, che andranno sottoposti alla Regione".

Per quanto riguarda la messa in sicurezza dei versanti franosi, le risorse assegnate dalla misura "Interventi di protezione contro il rischio idrogeologico da frane" si aggiungono a quelle già impegnate per gli interventi effettuati con le somme urgenze e ai finanziamenti del PNRR.

Sono soldi che serviranno per rendere più sicura la viabilità del Comune di Vernio.

La misura che finanzia la "Produzione energetica da fonti rinnovabili per gli edifici pubblici" stanzia per Vernio due interventi. A Mercatale di Vernio assegna 175mila euro per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici al museo Mumat e alla sala Capriate, oltre all’illuminazione del parcheggio. Si tratta di impianti per autoproduzione con sistemi di accumulo.

A Sant’Ippolito, invece, l’efficientamento energetico, con un finanziamento di 65mila euro, riguarda l’edificio del polo scolastico 0-6 anni.

E’ in programma la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico, anche in questo caso per autoproduzione con sistema di accumulo e con risorse per 65mila euro. Infine, ecco la misura di "Recupero e valorizzazione del patrimonio culturale", che inserisce il consolidamento e la messa in sicurezza della struttura del controsoffitto a cassettoni dell’oratorio di San Niccolò di Bari. L’ammontare di questa operazione è stimata in 220 mila euro. Si tratta del primo lotto della ristrutturazione complessiva, mentre un secondo lotto riguarderà, una volta completata la parte strutturale, il restauro estetico delle parti in legno e delle pitture in oro dell’oratorio.