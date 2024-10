Ok Montemurlo e Vaiano. Union Basket Prato stop

Alterne fortune per le nostre squadre di basket in Divisione Regionale 1. Bene Montemurlo e Vaiano, ko l’Union Basket Prato. Iniziamo dalle buone notizie. La Montemurlo Basket si impone con una prestazione maiuscola per 70-50 in casa della Lucca Sky Walkers, ottenendo i primi due punti della stagione grazie soprattutto ad una partenza a razzo, a un ottima difesa e a una rapida circolazione di palla con buone scelte al tiro. Inutili i tentativi di rimonta dei lucchesi, soprattutto nel secondo quarto. Ottimo esordio anche per il Cmb Valbisenzio, che si impone fra le mura amiche per 66-55 contro la Polisportiva Galli. Gara combattuta per tutti e 40 i minuti di gioco, durante i quali i valbisentini hanno avuto il merito di condurre sempre avanti nel punteggio, mostrando grande solidità difensiva e altrettanta personalità nei momenti più caldi. Parte invece con una netta sconfitta esterna (73-57) in casa della Laurenziana il cammino in categoria della seconda squadra Union Basket Prato, targata Oplonde. Dopo un avvio di match equilibrato i padroni di casa scavano un primo break sul finire della prima frazione e insistono negli altri tre quarti grazie alla maggior fisicità dei suoi elementi.

L.M.