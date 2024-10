Oh! Play Digital Pretorio. Domani con gli studenti del liceo Brunelleschi

Domani alle 11 a Palazzo Pretorio gli studenti della 5F del liceo artistico Brunelleschi di Montemurlo saranno le speciali guide di "Oh! Play Digital Pretorio", il percorso che hanno progettato in occasione dei dieci anni del museo: un itinerario interattivo che lega l’arte con il mondo digitale. Ingresso gratuito per gli studenti fino a 18 anni; gli altri visitatori possono accedere con regolare biglietto di ingresso. Sempre domani alle 16 Palazzo Pretorio ospiterà un laboratorio per famiglie con bambini dai 5 agli 8 anni, alla scoperta dei segreti dei maestri vasai. Dopo aver osservato i reperti del passato raccolti nella nuova teca archeologica del museo, potranno divertirsi a modellare l’argilla creando un piccolo vaso, proprio come quelli del passato. Costo 5 euro a partecipante, prenotazione obbligatoria a [email protected]

Intanto, da Palazzo Pretorio è appena partito in prestito il trittico "Allegorie delle Virtù: Prudenza, Fede, Temperanza" di Giovan Maria Butteri, collocato al secondo piano del museo, alla volta della Galleria comunale d’arte di Arezzo per la mostra Il Teatro delle Virtù, un percorso originale sul Vasari pittore, architetto e storiografo. A cura di Cristina Acidini, sarà visitabile dal 31 ottobre 2024 al 2 febbraio.