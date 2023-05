Oggi la Giornata Libera dalle mafie: il libro e la pianta d’arancio

Oggi sarà una giornata speciale a Carmignano, interamente dedicata alla diffusione della cultura della legalità.

Assieme all’associazione Libera contro Le Mafie, in collaborazione con il Presidio comuni medicei, si terrà alle 18 nel Giardino della Legalità di Comeana, la piantumazione dell’ arancio in memoria di Pietra Tramuta e del fratello Calogero, vittima innocente di mafia.

Presenzierà l’iniziativa oltre al sindaco, Edoardo Prestanti, e all’assessore alla cultura, Maria Cristina Monni, anche il giornalista e scrittore Danilo Sulis, che alle 21,15 presenterà nella sala consiliare del Comune il suo libro "Da Radio Aut a Radio 100 Passi", un viaggio sulle orme di Peppino Impastato, in una storia che è ancora in cammino. Il volume di Sulis prevede la prefazione di Gian Carlo Caselli, ex procuratore della Repubblica a Palermo, e la postfazione del pioniere delle radio italiane Red Ronnie.