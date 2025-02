Oggi il corteo dei Sudd Cobas: "Basta silenzio"

Oggi è il giorno del corteo organizzato dai Sudd Cobas che scendono in piazza contro la mafia e lo sfruttamento. Il ritrovo è alle 15 da Porta al Serraglio e poi il corteo andrà in Mercatale, piazza San Marco, piazza San Francesco e infine in piazza del Comune. Quattro mesi fa i Sudd Cobas avevano organizzato un corteo a Seano. Ora il ritorno in piazza per difendere i diritti dei lavoratori sfruttati ma anche per squarciare il silenzio dopo gli ultimi fatti, con i tre ‘pacchi bomba’ fatti esplodere in tre diverse aziende. "Negli ultimi anni in questo settore non si contano gli episodi di intimidazione e violenza mafiosa portati avanti da organizzazioni criminali che in questo modo vogliono conquistare pezzi di mercato. Se il silenzio nutre omertà ed indifferenza, ora è il momento del rumore".