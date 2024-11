Oggi e domani. Travalle e Galceti

I risultati della prova in centro storico saranno ufficializzati stamani, dopo esser stato omologati, ma si preannuncia una preminenza scandinava partendo dal successo dello svedese Ronny Nordgren fra gli M60. Oggi alle ore 10 prenderà per altro il via la "Middel Distance" da Travalle, la terza prova, con la kermesse agonistica si chiuderà domani nel parco di Galceti con la "Long Distance" in partenza alle 9.

Solo a quel punto sarà possibile tirare definitivamente le somme, con le premesse che fanno ben sperare per la città in ottica turistica: forse Prato ha veramente trovato un "nuovo percorso" da esplorare per il futuro.