Oggi al Centro Pecci biglietti a un euro

Oggi ultima domenica del mese l’ingresso al Centro Pecci è al costo simbolico di solo un euro. E’ anche in programma alle 16 una visita guidate gratuita su prenotazione alla collezione permanente Eccentrica. La prenotazione è obbligatoria e si può fare sul sito del centro per l’arte contemporanea. Sempre al Pecci, c’è da ricordare che da giovedì prossimo 2 maggio dalle 15 alle 18 arrivano i laboratori di attività espressive rivolti agli adolescenti e ai giovani adulti, incentrati sulle arti: dal disegno alla pittura e scultura, ma anche fotografia e nuovi media. Un progetto innovativo promosso dal Centro Pecci in collaborazione con la Salute Mentale Infanzia e Adolescenza (Smia) dell’Azienda USL Toscana centro, per il benessere psico-fisico dell’età evolutiva, co-finanziato grazie a un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato. Si tratta di dieci incontri, da giovedì 2 maggio fino al 20 giugno per i ragazzi di età compresa fra i 13 e 16 anni e da venerdì 3 maggio e fino al 21 giugno per i giovani di età compresa fra i 17 e i 20 anni. I laboratori sono gratuiti. È necessaria la prenotazione. Per maggiori informazioni consultare il sito del centro.