Officina, l’ incubatrice di start up. Ecco i giovani aspiranti imprenditori

Sviluppare il proprio progetto imprenditoriale grazie al supporto di esperti, istituzioni e associazioni: è quello che possono fare i trenta giovani (18-35 anni) selezionati nell’ambito del bando Guida il tuo futuro per startupper di successo, curato dal Pin e realizzato nell’ambito del progetto Officina Impresa Giovani. Ampia è stata la partecipazione da parte di giovani e giovanissimi che hanno risposto al contest per idee imprenditoriali. Gli aspiranti startupper selezionati potranno godere di un affiancamento da parte di esperti della durata di 3 mesi, strutturato in due parti: da un lato potranno acquisire competenze in campo economico, finanziario, giuridico, fiscale, organizzativo, di management e marketing con attività svolte in gruppo, dall’altro ad ognuno verrà garantito un periodo di affiancamento individuale, dedicato all’analisi dell’idea proposta e all’applicazione di quanto appreso. Le tre migliori idee imprenditoriali, selezionate da una commissione di esperti, entreranno nella seconda fase, che prevede un accompagnamento per la redazione di un business plan in forma collaborativa. Esperti di economia e gestione, finanza, marketing e management affiancheranno i tre aspiranti imprenditori nella redazione di un documento organico, utile alla presentazione a terzi (investitori, realtà creditizie etc..) del progetto. Una commissione di esperti individuerà poi il miglior business plan che si aggiudicherà il Premio speciale Banca Alta Toscana del valore di 2.500 euro: un’ulteriore opportunità per i giovani per sviluppare la propria idea e gettare le fondamenta per la creazione della propria impresa. In parallelo il progetto prevede un confronto tra il mondo delle scuole, delle imprese, delle istituzioni e delle associazioni con l’organizzazione di seminari cui partecipano esperti, imprenditori e studenti.

Sono coinvolti in particolare gli istituti Datini e Cicognini-Rodari: dopo il primo incontro del 14 ottobre scorso, l’attività proseguirà il 29 ottobre (al Datini), il 30 (alla Camera di commercio con alcune classi del Cicognini) e l’11 novembre (al Rodari), con interventi a cura di Confcommercio, Camera di Commercio e imprenditori. L’obiettivo è raccontare la propria esperienza per motivare le nuove generazioni a credere nelle proprie idee imprenditoriali. Il progetto Officina Impresa Giovani è tra i vincitori dell’avviso pubblico di Anci Giovani e Impresa. L’iniziativa è cofinanziata dalla Presidenza del consiglio dei ministri per un totale di 150mila euro a beneficio delle linee progettuali scelte dal Comune.