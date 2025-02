Officina Giovani Impresa. Parte il festival itinerante

Festival itinerante per il progetto "Officina Impresa Giovani. Sapere per fare" dedicato alla promozione dell’imprenditoria giovanile, a conclusione di un percorso che dallo scorso aprile ha visto la realizzazione di tante iniziative di sensibilizzazione alla cultura di impresa e attività di sostegno per aspiranti start-upper del territorio. Il festival si aprirà venerdì 7 febbraio alle 18 con il primo appuntamento promosso dai Comuni di Vernio, Vaiano e Cantagallo a Villa Guicciardini. Durante la serata verranno analizzati i risultati raggiunti in questi mesi e sarà sottoscritto un protocollo di intesa per la creazione della rete Giovani e Impresa: sarà un patto di collaborazione permanente tra soggetti promotori del progetto ed altre realtà del territorio interessate per favorire il dialogo e la collaborazione tra giovani, imprese, scuole e istituzioni. Dopo gli interventi dei partner istituzionali, spazio a influencer e esperti del settore: l’economista social Alessandro Cascavilla spiegherà come apprendere l’economia in modo semplice; il filosofo Paolo Ercolani terrà una lezione dal titolo La generazione ansiosa, mentre l’alpinista Riccardo Bergamini parlerà di come è possibile mettersi in gioco conquistando le vette. Al termine aperitivo e dj set gratuito su prenotazione sul sito visitvalbisenzio.it.

La seconda tappa del festival è in programma il 28 febbraio al Museo del Tessuto, dove saranno premiati i tre migliori business plan realizzati nell’ambito del percorso Guida il tuo futuro, bando per startupper di successo, curato dal Pin. Oltre alla premiazione sono previsti laboratori, incontri con esperti, musica e tanto altro per una giornata di festa dedicata all’imprenditoria giovanile (programma in aggiornamento su: portalegiovani.prato.it).

Il progetto "Officina Impresa Giovani. Sapere per Fare" è tra i vincitori del bando di Anci per proposte dei Comuni rivolte ad orientare i giovani verso la cultura di impresa ed è realizzato in partenariato tra i Comuni di Prato, Vaiano, Vernio e Cantagallo, Confcommercio, Camera di commercio, Pin, istituti Datini e Cicognini Rodari. L’iniziativa è cofinanziata dal dipartimento per le politiche giovanili della presidenza del consiglio dei ministri per un totale di 150mila euro a beneficio delle linee progettuali scelte da Prato.