Offerte a raffica: attenti alle truffe

Occhio alle truffe. "Alcuni nostri clienti hanno ricevuto diverse telefonate da parte di numeri

di telefono non appartenenti

a Estra che affermano di rappresentare la nostra società

e cercano di offrire telefonicamente variazioni contrattuali o contratti di fornitura con altre società di vendita", mette in guardia il presidente di Estra Francesco Macrì. La raccomandazione è sempre la stessa, ovvero di non condividere telefonicamente

i dati sensibili delle proprie fatture. In particolare Estra non chiamerà i clienti per gestire la fine del mercato di tutela e, anzi, chiede loro di prestare molta attenzione ad eventuali tentativi di truffe telefoniche. "Tutte le comunicazioni ufficiali inerenti

ai contratti o ai servizi vengono

e verranno sempre effettuate tramite i nostri canali ufficiali: comunicazioni scritte, uffici al pubblico sul territorio o canali digitali autorizzati", aggiunge Macrì. In questo momento sono in arrivo 170.000 lettere ai clienti interessati dal passaggio.

Per informazioni o segnalazioni di comportamenti scorretti si può contattare il servizio clienti 800 128 128, inviare una mail all’indirizzo [email protected],

o rivolgersi all’ufficio al pubblico di via San Giorgio o via Panziera.