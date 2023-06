OFF TUNE FESTIVAL, Rock, punk, noise e cantautori a Prato dal 1 al 3 luglio

La "bibbia" del rock Rolling Stone l’ha inserito tra gli eventi da non perdere, sui social si rincorrono like e commenti positivi. Grande è l’attesa per l’edizione 2023 dell’Off Tune Festival, da domani a sabato primo luglio ai Cantieri Culturali di Officina Giovani. Da ricordare il programma di questo festival organizzato da A-live, Santa Valvola Records e Associazione South Park con il sostegno del Comune. Due palchi, ma anche una mostra-mercato di dischi, manifesti e memorabilia, area kids, ristoro di qualità. E dei 15 concerti in programma, più della metà è a ingresso gratuito. L’area del festival si apre domani alle 18.30 e i concerti sono tre: si parte alle 21 con il cantautorato punk dei Tutte Le Cose Inutili, alle 22 i Gazebo Penguins alla prese con il nuovo album "Quanto", chiudono dalle 23.45 i Tanks And Tears. Il Festival entra nel vivo venerdì, con l’apertura dell’area già dalle 16. Da Brighton approdano Fujiya & Miyagi alle 23 palco uno; sempre sul palco uno, da Catania, il noise rock degli storici Uzeda (alle 22) e il power trio mascherato Robox (alle 21). Stessa sera, ma sul palco due, a ingresso libero, il garage rock dei Go!Zilla alle 23.45 e il punk rock dei Fernandhell (19.30). Kurt Vile è l’headliner della lunga giornata di sabato primo luglio, con l’apertura dell’area festival alle 16. Sul palco uno alle 22.30, affiancato dai The Violators, Kurt Vile presenterà l’album "Watch my moves", ultimo capitolo di una discografia segnata da collaborazioni eccellenti. Prima di lui alle 21.40 i New Candys e alle 21 la cantautrice belga Camille Camille. Il palco due ospita i Drop Circles ( 16.30) Wicked Expectation (17.30), i Lleroy (18.30), gli Eggy (19.30), la Cencio’s Night (23) e Pierpaolo Capovilla con I Cattivi Maestri (23.45). Per i concerti con biglietto si spendono 12 euro (venerdì) e 20 euro (sabato). Prevendite su www.offtunefestival.it, su www.ticketone.it e nei punti vendita Boxoffice