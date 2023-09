Oblio oncologico, verso la legge

Al via percorso di confronto e condivisione con Sanità e Terzo Settore della provincia di Prato. Ieri il Coordinamento provinciale di Forza Italia ha svolto una prima iniziativa sull’oblio oncologico in vista di un’iniziativa più approfondita come merita l’argomento.

"Abbiamo aderito convintamente alla giornata sull’oblio oncologico – afferma Erica Mazzetti parlamentare di Forza Italia e coordinatore provinciale. - A luglio la Camera dei Deputati ha visto l’arrivo in aula della mia proposta legge sull’oblio oncologico. Si tratta di una legge che vuole cancellare una discriminazione". Autrice e relatrice della pdl l’onorevole Patrizia Marrocco (Forza Italia): "È necessario tutelare le persone guarite da tumori, prevedendo che esse non siano tenute a fornire informazioni sulla pregressa malattia trascorsi dieci anni dalle cure senza ricadute". Una legge di civiltà, per assicurare a tutti i cittadini pari dignità, come da sempre chiede Forza Italia: "Chi guarisce da un tumore oggi subisce discriminazioni – conclude Mazzetti – e così succede anche quando chiede un mutuo in banca per la casa, o un prestito per la macchina". Forza Italia Prato ha già attivato un percorso di ascolto e condivisione con le associazioni del Terzo Settore e della sanità del territorio intorno a questa legge.