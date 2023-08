Nutrie morte nel Bisenzio Blitz di Provinciale e Arpat

Nutrie morte nel Bisenzio. Succede da alcuni giorni: almeno cinque gli animali deceduti che sono stati avvistati dai passanti e poi sono diventati oggetto di un sopralluogo da parte delle autorità competenti. Le nutrie che popolano le rive del fiume, sono mammiferi delle famiglia dei roditori originari del Sud America: da tempo hanno invaso il Bisenzio tanto da creare anche una sorta di allarme per la loro capacità di scavare buche negli argini e quindi di creare danni al letto del fiume.

Il problema questa volta però è di natura diversa: all’altezza della stazione centrale, dove scorrono le acque del Bisenzio, da qualche giorno sono state avvistate carcasse in decomposizione. La segnalazione è arrivata anche al numero WhatsApp della redazione dedicato al cittadino-cronista 337.1063052.

Sul posto per un sopralluogo sono intervenuti gli agenti della polizia provinciale insieme all'Arpat: "Dalle prime indagini abbiamo riscontrato la presenza di cinque animali morti – spiega il comandante della polizia provinciale Michele Pellegrini –. Molto probabilmente si tratta di un fenomeno circoscritto a pochi esemplari, animali che si sono ammalati e sono morti naturalmente. Non ci sono sospetti che si possa trattare di avvelenamento. Restiamo comunque in allerta e monitoriamo la situazioni, chi avesse informazioni può contattare i nostri uffici". Le carcasse degli animali morti saranno rimosse dai tecnici del Consorzio di Bonifica che ha competenza sulle rive del fiume: "È stato avvertito il Comune che provvederà a mandare gli addetti per lo smaltimento delle nutrie decedute", aggiunge Pellegrini.

Silvia Bini