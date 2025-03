Nuovo test per la Kabel. Si chiama Firenze Ovest

Si apre con Firenze. Prima gara della Pool promozione per la Kabel Volley Prato che, dopo aver chiuso la regular season con una striscia di dieci vittorie consecutive, è chiamata a non rallentare e, anzi, se possibile ad accelerare. Come detto, si apre oggi contro il Firenze Ovest, ore 18, palazzetto del Keynes (arbitri Bambusa e Scirè).

La prima avversaria è una vecchia conoscenza. Contro il Firenze Ovest, in fase di preparazione estiva, la Kabel aveva infatti scoperto insidie e difficoltà che l’avrebbero attesa nella massima categoria regionale. Oggi le due squadre si ritrovano in una situazione ben diversa ma l’ostacolo rimane di quelli tosti. La squadra di Brozzi è giunta quarta nel suo girone. Trenta punti, frutto di dieci vittorie e sei sconfitte, il bottino della formazione ottimamente allenata da Roberto Latini.

Squadra veloce, solida e che sa cosa fare in campo Firenze. Squadra che, un po’ come Prato è costruita sul vivaio e rafforzata con l’innesto di un attaccante interessante come Toselli (ex Virtus Potenza) e il ritorno di un palleggiatore di qualità come Filippo Badii (ex Castelfranco e Sestese). La rosa del Volley Prato: Alpini l., Corti, Conti, Villani, Civinini, Bandinelli, Sottani, Postiferi, Nincheri, Trancucci, Meoni, Pezzoli, Noferi, Mazzinghi. All. Novelli.

Stefano De Biase