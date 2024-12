Nuovo presepe per le Minime di Poggio

Presepi da visitare, ogni anno diversi ma sempre carichi di fascino. A Poggio a Caiano c’è il nuovo allestimento dalle Suore Minime del Sacro Cuore, nel teatro dell’istituto.

Sul palco è possibile ammirare il presepe dello scorso anno che rappresenta la natività in un paesaggio toscano, dall’altra parte del salone c’è quello nuovo focalizzato su tre elementi essenziali: la grotta dove nacque Gesù, l’arrivo dei Magi e, dietro, a scorrimento continuo, il video della stella cometa che li guidò lungo il cammino. I personaggi fanno parte della collezione delle suore che conta oltre 500 presepi da tutto il mondo e alcuni sono stati collocati in questa scenografia che vede la costruzione delle montagne, dei ruscelli, delle capanne, della grotta da parte degli artigiani Enzo Pianigiani, Franco Inverni, Maurizio Bandacci e Giovanni Scuffi. Il presepe è al buio, come era realmente ai tempi di Gesù, e solo in alcune capanne vi sono le luci delle fiaccole e la luce più importante è quella della stella cometa. Nel salone c’è anche una piccola collezione di presepi provenienti dalla Cina, dal Congo, dal Perù, dalle Filippine, da Betlemme e pure quello in cera profumata realizzato dalla Farmacia di Santa Maria Novella. "Al centro quest’anno – spiega suor Annalisa Colli, madre generale delle Minime – abbiamo scelto la natività e i Magi per portare luce nel mondo, in particolare nella nostra Betlemme".

Le suore Minime continuano il loro operato nella casa di Betlemme, vivono al sicuro ma la comunità cristiana, a poco a poco, sta lasciando il Paese, per un futuro diverso soprattutto in direzione degli Stati Uniti. Il presepe è aperto nei prefestivi dalle 15,30 alle 18,30 e nei festivi dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30.

M. Serena Quercioli