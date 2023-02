Nuovo piano strutturale e operativo È in arrivo il bando del Comune

Il Comune di Carmignano pensa al nuovo Piano Strutturale e al nuovo Piano Operativo, gli strumenti che "disegnano" il futuro del territorio. Ad oggi il Piano Strutturale è quello approvato nel 2010 e e il cosiddetto Ruc (Regolamento Urbanistico Comunale) è in vigore dal 2015 e, successivamente, sono stati avviati e conclusi i seguenti procedimenti di variante: variante al Piano Strutturale e al Ruc del 2017 e seconda variante al Piano Strutturale e al Ruc del 2021. E’ stato avviato e non concluso un altro procedimento di variante, sempre nel 2021, anno in cui si sono poi svolte le elezioni amministrative con la rielezione del sindaco Edoardo Prestanti. La redazione di questi piani richiede l’ausilio di professionisti che si occuperanno di urbanistica ma anche di studi geologici, idraulici, geomorfologici e sismici; degli incontri con gli Enti sovraordinati, con la cittadinanza, con i portatori d’interessi e con i tecnici.

La spesa sarà di circa 110.000 euro e a breve il Comune farà un bando al quale potranno partecipare i professionisti che saranno valutati in base ad un punteggio. Dopo l’affidamento dell’incarico, la consegna della documentazione necessaria all’avvio del procedimento per il Piano Strutturale e per il Piano Operativo dovrà avvenire entro 60 giorni dalla stipula del contratto di incarico professionale. Poi ci saranno tempi ben precisi per le adozioni in consiglio comunale, per le osservazioni e controdeduzioni. Per gli studi professionali si prospetta un’occasione importante di lavoro che durerà più di un anno e per Carmignano si comincerà a delineare quali saranno le potenzialità del territorio.