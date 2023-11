Nuovo percorso tattile alla Casa memorie di guerra per la pace

Domani alle 16 alla Casa delle memorie di guerra per la pace in piazza San Marco sarà inaugurata la prima parte della mostra "Guerra e pace in punta di dita". E’ la mostra curata dall’Associazione combattenti e reduci contenente immagini, documenti e armi, che è stata modificata nella parte relativa alla Grande Guerra, in modo da renderla fruibile ai non vedenti o ipovedenti. All’ingresso sono collocate mappe tattili indicative della posizione della sede della mostra e nei diversi ambienti sono state poste mappe orientative a rilievo con indicazione delle opere che possono essere esplorate tattilmente. Il percorso è stato fornito di didascalie in Braille e di testi a forte contrasto per ipovedenti e, per consentire anche visite in autonomia, le opere adatte alla esplorazione tattile sono state fornite di Qr code con audio-descrizione. I temi trattati in questa prima fase riguardano alcuni aspetti della guerra: dalla figura del fante, ai mezzi di trasporto, dalle nuove armi ad eventi di particolare importanza. Il progetto è in collaborazione con Arcantarte e Unione italiana ciechi con il sostegno della sezione soci Coop di Prato. Dopo l’inaugurazione alle 17,15 concerto del Coro escursioni armoniche della Scuola di musica di Fiesole diretto da Chiara Quattrini