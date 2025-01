Nuovo iter, Alia risponde ai dubbi. Se mi rubano il kit cosa succede?

L’esposizione quotidiana dei vari rifiuti non è obbligatoria, una mancata esposizione non porta a nessuna diretta conseguenza e sarebbe auspicabile che i bidoni venissero esposti pieni (o quasi). I calcoli vengono effettuati su base trimestrale. Esistono fondamentalmente tre fasce di comportamento. Se la raccolta è uguale o superiore all’80%, si riceve un premio in bolletta. Se la raccolta differenziata è compresa fra il 51% e il 79%, non sono previsti né premio né maggiorazione e si paga la tariffa base, anche con conferimenti oltre i minimi. Infine, Se la raccolta differenziata è minore o uguale al 50% del totale dei rifiuti prodotti, l’utente riceve una maggiorazione in bolletta per ogni eventuale conferimento di residuo non differenziabile oltre i limiti minimi calcolati a priori. I materiali portati agli Ecocentri vanno a sommarsi alla raccolta differenziata, facendo raggiungere il premio più velocemente.