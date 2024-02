Nuovi vigili con i proventi delle multe

Come saranno impiegati quest’anno gli incassi delle multe? La buona notizia anche quando si parla di sanzioni al Codice della strada è che quest’anno potranno essere assunti almeno 2 agenti "stagionali" cioè quelli impiegati nei mesi estivi per il terzo turno. La giunta del Comune di Poggio a Caiano ha deliberato in merito, come previsto dalla legge, in quanto alcune somme hanno una destinazione obbligatoria e altre possono essere utilizzate per la sicurezza stradale e le assunzioni a termine. Intanto, la previsione degli incassi ammonta a 150mila euro e l’accantonamento al Fondo crediti di dubbi esigibilità è di 18.440 euro poi c’è una quota vincolata di 67.780 euro cioè i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie devoluti allo Stato, alle regioni, province e comuni. Per le restanti somme è previsto l’utilizzo di 28.780 euro per la manutenzione della segnaletica strade e interventi di sicurezza stradale, poi 25mila per l’acquisto di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale, 3mila euro per l’integrazione di misure di assistenza e previdenza integrativa al fondo Perseo Sirio. Infine, 11mila euro serviranno per l’assunzione di agenti polizia municipale stagionali. In totale l’amministrazione può gestire la somma di 67.780 euro cioè il 50% degli incassi. Quest’ultima voce è importante perché dopo alcuni anni sarà possibile assumere agenti di polizia municipale stagionali cioè per rinforzare l’organico nei mesi estivi. Resta sempre il problema che l’organico di Poggio a Caiano, così come quello di Carmignano, è sottodimensionato rispetto alle necessità ma è pur sempre un investimento sul personale. Il 2024 dovrebbe portare anche la nuova sede della polizia municipale.

M. Serena Quercioli