Nuovi orari e cancellazioni. Tanti disagi sulla ferrovia

Fra emergenza maltempo e fine dei lavori lungo la Direttissima, i pendolari della tratta Prato-Bologna dovranno fare i conti con i nuovi orari dei treni che collegano le due regioni almeno fino a domani. Sul sito di Trenitalia, infatti, sono state pubblicate ieri le novità valide nei giorni lavorativi che saranno aggiornate via via fino al 9 dicembre. Si parte dalla fascia del mattino dove sono stati cancellati due convogli: quello delle 7.38 con partenza da Prato Centrale e arrivo a Bologna, e quello delle 7.38 che partiva dal capoluogo emiliano verso la nostra città. Passando al treno delle 8.00 che partiva da San Benedetto, adesso avrà come punto di partenza Prato Centrale con fermate intermedie a Vaiano e a Vernio. Novità anche per il convoglio delle 8.30 proveniente da Campo di Marte e diretto a Bologna che subirà parziali cancellazioni proprio fra la nostra città e il capoluogo emiliano. Le modifiche alla circolazione sulla Direttissima sono una ventina circa. Il treno delle 9.08 da Bologna non transiterà più fra Vernio e Prato, costringendo i pendolari a prendere il bus con partenza alle 10.18. Lo stesso varrà anche per il mezzo delle 10.08. Ancora peggio va a chi prendeva il convoglio delle 8.38 da Bologna che è stato proprio cancellato. A proposito di cancellazioni, saltano il treno delle 14.10 da Prato, quello delle 15.38 da Bologna e l’altro delle 18.38 sempre dal capoluogo emiliano.

Si dovranno spostare in bus fra Prato e Vernio, invece, coloro che prendevano i treni dalla stazione centrale delle 10.40, 11.40 e 13.40. Lo stesso vale al contrario per chi prendeva il treno alle 12.08 da Bologna. Brutte notizie anche per chi viaggia nel tardo pomeriggio. Il treno da Bologna delle 19.38 è stato cancellato, così come quello in partenza dalle 20.08 da Prato. Quello delle 19.10 da Prato partirà invece alle 19.30, mentre il convoglio delle 21.07 che partiva da San Benedetto, adesso avrà origine da Prato fermandosi anche a Vaiano e Vernio.

L’altra data da mettere in rosso nel calendario è quella di venerdì 17 novembre, quando dalla mezzanotte scatterà lo sciopero del personale del gruppo Ferrovie dello Stato. Si prospetta per i pendolari quindi una giornata di passione, fatta di ritardi e cancellazioni di treni. Saranno garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero dalle ore 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, seguendo l’orario ufficiale di Trenitalia. L’azienda fa inoltre sapere che "l’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dello sciopero e dopo la sua conclusione. Per informazioni sui treni contattare il numero verde 80089.20.21, oppure utilizzare l’App di Trenitalia, o ancora la sezione info mobilità del sito www.trenitalia.it, o infine chiedere news in biglietteria o al personale presente in stazione.