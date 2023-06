Novità al cinema All’Eden arriva "Denti di squalo"

La stagione cinematografica oramai sta volgendo al termine. In questo weekend, le ultime proposte. Poi rivedremo i film migliori, nelle arene estive (al castello si parte sabato 17). A proposito di ultime novità, al cinema Eden ecco "Denti da squalo" (ore 1618.1521), di Davide Gentile. Prodotto dall’astro nascente della cinematografia italiana, quel Gabriele Mainetti che come regista ha conquistato pubblico e critica con "Lo chiamavano Jeeg Robot" e "Freaks out", il film vede la partecipazione di Virginia Raffaele in un ruolo drammatico. Al suo fianco, due attori di razza come Claudio Santamaria e Edoardo Pesce. Ma soprattutto un ragazzino straordinario di cui sentiremo parlare ancora, Tiziano Menichelli nel ruolo di Walter, tredicenne che si imbatte per caso in una villa abbandonata che custodisce un segreto. Sempre all’Eden si prosegue con "Rapito", diretto dal maestro Marco Bellocchio che firma uno dei film più belli della stagione (ore 1618.3021). Completano il cartellone della multisala di via Cairoli, il super Kolossal "La sirenetta", "live action" del celebre cartone animato del 1990 (ore 1618.30) e "Campioni" (soltanto alle ore 21) con Woody Harrelson per la regia di Bobby Farrelly, remake in lingua inglese di un film di successo spagnolo. Storia di allenatore di basket a cui viene affidata (per punizione) una squadra formata da ragazzi affetti da disturbi psichici. Il cinema Terminale chiude la programmazione con il festival horror "Visioni notturne" in programmazione oggi fino a tarda notte.

Infine il Pecci che prosegue, proponendo come sempre, il cinema d’autore. Interessante, il documentario che ricostruisce la carriera di una dei più grandi compositori italiani di musica da film, Piero Umiliani. Oggi alle ore 16.15 ecco "Il tocco di Umiliani". A seguire alle 18.30 ecco l’horror "The Boogeyman" mentre domenica elle 16.15 "Il respiro della foresta", storia di ventimila monache buddiste che vivono in un monastero isolato. Ma la proposta più bella che farà felici i cinefili doc non può che essere il ritorno sul grande schermo di "Animal house", quel "gioiellino" firmato da John Landis nel 1978 che rivelò il folle talento di John Belushi. Stasera ore 21.15, domani ore 21 , mercoledì ore 21.15

Federico Berti