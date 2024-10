November jazz parte da Di Puccio

Questa sera alle 21 al Ridotto del Politeama si alza il sipario sulla rassegna November Jazz, edizione numero quattro: cinque concerti tutti i martedì fino al 26 novembre per affiancare alla stagione di prosa del teatro una proposta musicale di qualità. La serata di apertura è affidata a una scoppiettante formazione composta da cinque elementi, capitanata da Alessandro Di Puccio (nella foto) al pianoforte: con lui, Alessandro Fabbri alla batteria, Dario Cecchini al sax, Guido Zorn al contrabbasso, Cosimo Boni alla tromba per un emozionante concerto, intitolato "Modern Stream", espressione della migliore sintesi musicale fra tradizione e contemporaneità. Un moderno ‘mainstream’ in grado di collegare stili jazzistici diversi attraverso la creazione di ‘contrafacts’, di brani originali composti su strutture armoniche di preesistenti standard e celebri brani jazzistici. Un ensemble che offrirà un repertorio musicale carico di echi del passato con idee e risvolti più contemporanei.

Anche quest’anno November Jazz si rinnova la collaborazione con Music Pool, realtà che da tanti anni produce e organizza eventi musicali in Toscana indirizzati principalmente al jazz, e con la scuola comunale di musica Giuseppe Verdi di Prato, da sempre vivaio di giovani e promettenti talenti.