Note senza tempo. La voce di Callas arriva dal 1949

Su RTC oggi alle 11.05, da non perdere la voce di Maria Callas in un recital in studio al tempo degli esordi, nel 1949, Rai Torino diretta da Arturo Basile: la universale "Casta diva" di Bellini accanto a un Wagner in italiano, "Dolce e calmo", ovvero "Liebestod", la trascendente morte d’amore di Isotta. Si volta pagina alle 14,55 con la suggestione antica di compositori della Spagna dei secoli XV- XVI. Alle 20,30 RTC offre la registrazione dei concerti dell’85° festival del MMF ( 28 giugno 2023): Daniele Gatti per Cajkovskij. Segue alle 22.07 un omaggio al basso bulgaro Ghiaurov , che con la natura profonda e suggestiva della sua voce interpreta qui la figura diabolica nel "Mefistofele" di Boito e in d "Faust" di Gounod. Lunedì alle 15.03, il clarinetto di Benny Goodman per Copland e Stavinskij (diretto dallo stesso Stravinskij). Torna la rubrica di Antonella D’Ovidio sulle donne "Virtuosissime", compositrici, cantanti e strumentiste nell’Italia del Seicento (alle 18,40). Una registrazione del 1954, la Sinfonia n. 8 con la Royal Philharmonic Orchestra, direttore Hermann Scherchen (alle 20.02). Martedì: ancora Maria Callas in studio nel 1954 , questa volta per Puccini diretto da Tullio Serafin (15,40). Mercoledì alle 10,40, il soprano Christa Ludwig e Walter Berry baritono, diretti da Bernstein (registrazione del 1967-1969) nei lieder da "Il corno magico del fanciullo" di Mahler. Ancora voce di soprano per il canto disteso di Bellini in una registrazione del 1968: Beverly Sills in " I Capuleti e i Montecchi" e " La Sonnambula" ( alle 23,15). Giovedì, per gli amanti di Bach, alle 11,47: Fantasie e fughe, cantate per organo ( Bernard Foccroulle). Ancora un recital in studio di Maria Callas diretto da Serafin nel 1954: dalla espressività drammatica di "Andrea Chenier" e "Mefistofele", al gioco virtuoso di Rossini di "Una voce poco fa- Barbiere di Siviglia" (alle 15,40). Bach trascritto per chitarra alle 17,47. Venerdì 13 alle 12,59 , la musica di Ferruccio Busoni. Documenti storici registrati dal vivo a Mosca (1958) che raccontano di Venezia e Napoli viste da Liszt, con il pianoforte di Richter: Tarantelle, Gondoliere, Canzoni ( alle 14,51). Sabato 14 alle 13,37, tanta Spagna per chitarre di Enrique Granados. Sabato 14, operetta e opera.

Goffredo Gori