Normalità vicina: solo 58 utenze senza luce

Superata la duplice emergenza meteo sta tornando a normalizzarsi anche la situazione sul fronte dell’erogazione del servizio elettrico e idrico. In provincia sono infatti solo 58 le utenze che fra condomini e singole abitazioni sono senza luce, mentre sull’erogazione di acqua potabile la criticità è incentrata su Gamberame, mentre la zona di Santa Lucia è in fase di normalizzazione, così come su Montemurlo e Artimino. I problemi legati alla luce riguardano nove utenze a Vernio, 14 a Cantagallo e 35 nella zona nord di Prato. Enel comunque già per questa mattina si è prefissata l’obiettivo di riportare alla normalità quasi il 100% delle abitazioni in provincia di Prato.

Per quanto riguarda il servizio idrico a Santa Lucia è stato installato un booster per la spinta dell’acqua che già ieri sera ha fatto tornare un po’ di pressione. Nel frattempo stanno iniziando i lavori sulla condotta della Val di Bisenzio divelta dalla piena. Ad Artimino invece i tecnici di Publiacqua sono intervenuti per il ripristino della piena funzionalità dell’impianto locale. E in serata è stato eseguito anche un intervento su una perdita in via Cinque Martiri. Già da stamani, quindi, salvo problemi tecnici, la situazione tornerà a normalizzarsi. Risolte la criticità anche a Montemurlo, dove però possono permanere problemi di temporanee basse pressioni a causa degli alti consumi d’acqua in atto. A supporto dei cittadini restano ancora in funzione le autobotti. A Carmignano ce n’è una nel parcheggio di via Bicchi, poi una a Seano nei pressi della Coop di via Chirico, una a Comeana nel parcheggio di via Rossini e l’altra a Bacchereto in piazza Verdi. A Gamberame l’autobotte si trova nel parcheggio del bar La Foresta, e una in via Ombrone. A La Briglia è collocata nel parcheggio di via Fattori ad angolo con via Cernitori e in via di Popigliano 19. A La Tignamica si trova in via Val di Bisenzio 169, mentre a La Cartaia è in via della Cartaia 3. A Oste è in via Milano 49, a Cantagallo in via Fosco Ciampi a Il Fabbro. Infine Prato. Due autobotti sono in via Bologna 326, zona Santa Lucia, una in via Taro nei pressi del fontanello, una in via Malaparte vicino al fontanello di Galcetello. E ancora a Maliseti in via Caduti senza Croce, poi in via Marradi nel parcheggio parco giochi, una in centro centro in piazza del Mercato Nuovo. Infine a Coiano in via di Cantagallo 28 vicino al cimitero, una a Galceti via Maria Curie 6, e la restante a Figline nel parcheggio Tintori. Infine i rimborsi. Arera per il servizio elettrico prevede l’erogazione in bolletta di indennizzi automatici, per i quali non è necessario che i clienti presentino alcuna richiesta.

Sdb