"Non è percezione, ecco le nostre proposte"

Le firme per chiedere più sicurezza sono già state raccolte, la seconda azione messa in atto dai residenti de la Castellina è stata quella di scrivere una Pec (inviata oltre un mese) fa alla Prefettura e al Comune di Prato alla quale non c’è stata risposta. E ora? La gente rinnova l’appello alla sindaca Ilaria Bugetti: "Dobbiamo confrontarci". "Questa situazione non si può più definire come percezione dei reati - spiega uno dei promotori del gruppo CdV - ed è il momento che il Comune prenda coscienza di cosa sta accadendo".

"I cittadini vivono un senso di impotenza - spiega la signora derubata sabato scorso - e ci rivolgiamo direttamente alla sindaca che si è tenuta la delega alla sicurezza. Dopo la nostra Pec sarebbe stato gradito e utile che avesse ricevuto almeno una delegazione di cittadini. Le nostre richieste sono tre: un potenziamento dell’illuminazione pubblica, il posizionamento di dissuasori a terra, nelle strade dove è consentito e un presidio più costante delle forze dell’ordine. Comprendiamo la questione degli organici delle forze dell’ordine ma noi ci sentiamo abbandonati".

I residenti hanno “rafforzato“ la sicurezza delle abitazioni ma questo clima di paura dilagante può creare ulteriori tensioni tanto che qualcuno ha fatto un passo ulteriore: quello di prendere il porto d’armi. L’obiettivo dei cittadini ora è dialogare con l’amministrazione per trovare insieme altre soluzioni: la Castellina non può vivere ostaggio dei ladri. E se prima i furti erano nel week end ora lo sono anche durante la settimana.

M.S.Q.