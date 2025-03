No ai lavoratori fantasma. C’è il tir della Uil

Riflettori su Prato. C’è la mobilitazione nazionale anche dei sindacati con i big pronti a scendere in campo. La prossima settimana arriva la carovana Uil "No ai lavoratori fantasma", un’iniziativa incentrata sul contrasto alla precarietà del lavoro. Il 18 e 19 marzo in piazza delle Carceri arriverà un tir-palco che diventerà un luogo di approfondimento e confronto tra lavoratori e lavoratrici, giovani, pensionati con il coinvolgimento delle istituzioni per affrontare il tema del precariato. La prima sessione vedrà i saluti del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e della sindaca Ilaria Bugetti. A seguire la prima tavola rotonda, alla quale parteciperà il segretario generale Uil nazionale PierPaolo Bombardieri.