Nido o spazio gioco, come scegliere. Open day e incontri per i genitori

Le iscrizioni ai servizi comunali per la prima infanzia, nidi e spazi gioco, si apriranno il 2 aprile ma l’amministrazione ha già dato il via alla campagna informativa per spiegare ai genitori i vantaggi della scelta e far conoscere alle famiglie le strutture presenti sul territorio. Il 5 aprile alle 17 alla saletta ’Peppino Impastato’ (piazza Don Milani, 2) si svolgerà un incontro, riservato ai genitori o a familiari adulti, dedicato all’ambientamento dei bambini e delle bambine nei servizi educativi. Un’occasione per porre dubbi e domande sul primo inserimento dei bambini nelle strutture educative al quale parteciperà anche l’assessore alla pubblica istruzione, Antonella Baiano: "I servizi comunali per la prima infanzia, oltre a rappresentare una preziosa opportunità di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, possiedono uno straordinario valore pedagogico ed educativo. I bambini che frequentano le strutture imparano a socializzare, ma anche a vivere in comunità, rispettando tempi e routine".

L’open day nei nidi d’infanzia sarà il 6 aprile dalle 10 alle 12 il ’Piccino picciò’ di Oste ( via Toti) e il Tata Badà di Morecci, saranno aperte per permettere ai genitori interessati di conoscere gli spazi e il personale educativo. Possono i bambini che non hanno compiuto i 3 anni di età entro il 31 dicembre dell’anno di iscrizione. Il nido d’infanzia comunale è rivolto ai bambini e alle bambine da 12 mesi a 3 anni. Lo spazio gioco ’Il libro parlante’ accoglie bambini di età non inferiore ai 12 mesi dalle 8 alle 12.30. La frequenza è diversificata in rapporto alle necessità dell’utenza. Il Centro per bambini e famiglie è un servizio educativo, nel quale si accolgono i bambini e le bambine da 3 a 18 mesi. Le domande di iscrizione dovranno essere presentate dal 2 al 30 aprile solo online, collegandosi a ’iscrizioni nido e servizi scolastici’ dal sito www.comune.montemurlo.po.it.