Nido, aperte le iscrizioni on line Posti disponibili per 90 bambini

Aperte le iscrizioni agli asili nido. E’ uscito l’avviso per l’iscrizione e ammissione ai servizi educativi prima infanzia per i bambini e le bambine dai 3 mesi ai 3 anni finalizzato alla predisposizione di una graduatoria per il prossimo anno educativo che andrà da settembre 2023 a luglio 2024. Destinatari del presente avviso sono le famiglie dei bambini residenti in Toscana, dei quali uno dei genitoritutori sia interessato all’iscrizione e frequenza ad un servizio privato accreditato convenzionato o a un servizio comunale, sul territorio della Valbisenzio (Comuni di Cantagallo, Vaiano, Vernio).

La domanda può essere presentata da un solo genitoretutore unicamente attraverso il modello on-line predisposto dall’Ufficio servizi scolastici associato per i Comuni di Vaiano, Vernio e Cantagallo (accessibile tramite spidciecns dal sito del Comune di Vaiano, ente capofila), tramite via telematica entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 28 aprile 2023.

Compilando il modulo di domanda on-line, i genitoritutori sono tenuti a indicare una prima e una seconda scelta del servizio pubblico o privato presso cui intendono iscrivere i propri figli: in caso in cui non vi siano posti disponibili nella struttura indicata, potrà essere assegnato il posto di seconda scelta.

I posti disponibili messi a diposizione per l’offerta pubblicoprivata integrata del territorio della Valbisenzio (Comuni di Cantagallo, Vaiano e Vernio) per l’anno educativo 2023-2024, sono complessivamente 90, di cui 14 posti all’interno dell’asilo nido comunale facente parte del Polo 0-6 "Il Boschetto" di S. Ippolito di Vernio; 25 posti messi a disposizione dall’asilo nido privato accreditato "San Lorenzo" di Usella Cantagallo; 51 posti messi a disposizione dall’asilo privato accreditato "La Pimpa" di Vaiano. Informazioni e supporto per l’invio telematico delle domande possono essere richieste all’Ufficio servizi scolastici, dal lunedì al venerdì ore 9-12.30 e più precisamente: Comune di Vaiano Piazza del Comune 4, telefono 0574 942466, 0574 942420 o 0574 942464.