Nidi di infanzia, presto le iscrizioni. Domande da presentare on line

Una data da segnare in agenda è quella dell’apertura delle iscrizioni ai nidi d’infanzia e agli spazi gioco comunali di Montemurlo per il prossimo anno educativo. Le domande di iscrizione potranno essere presentate dal primo aprile e resteranno aperte per un mese fino al 30 aprile. Le iscrizioni si effettuano esclusivamente online, collegandosi dal sito del Comune di Montemurlo al servizio di iscrizioni nido e servizi scolastici (https://montemurlo.simeal.it/sicare/benvenuto.php). Per poter fare l’iscrizione è necessario autenticarsi tramite Spid, oppure carta identità elettronica o la carta nazionale dei servizi (Cns).

Un’altra data importante da ricordare è il 12 aprile, giorno dell’open day dei nidi comunali. Dalle 10 alle 12 le due strutture di nido d’infanzia comunali, Piccino picciò di Oste e Tata Badà di Montemurlo, saranno aperte per permettere ai genitori interessati di conoscere gli spazi e il personale educativo. I genitori interessati a visitare lo spazio gioco “Il Libro Parlante” di Villa Giamari (Piazza Don Milani, 1) possono richiedere un appuntamento chiamando il numero 0574.558580, dal lunedì al venerdì in orario 10 -12.

"L’esperienza del nido d’infanzia o dello spazio gioco è molto importante, non solo per favorire la conciliazione dei tempi di vita dei genitori, ma per dare l’opportunità ai bambini di vivere esperienze educative significative per la crescita e lo sviluppo insieme ai propri pari", sottolinea l’assessore alla pubblica istruzione, Antonella Baiano. Per lo spazio gioco è sempre possibile presentare domanda di iscrizione fuori termine, una volta concluso il periodo previsto, contattando gli uffici della pubblica istruzione. Le domande presentate fuori termine non potranno essere inserite in graduatoria. Andranno a formare un elenco aggiuntivo, da utilizzare dopo gli inserimenti dei bimbi in graduatoria.