Neve fuori stagione in Calvana. E la temperatura cala sottozero

La cresta pelata della Calvana innevata ha dato il risveglio ai valbisentini, ieri mattina, che hanno riacceso i camini e le stufe già ripuliti e pronti per il periodo estivo dopo le alte temperature dei giorni scorsi, che avevano fatto pensare ad un’estate anticipata.

Invece, questa strana primavera che ha portato oltre 50 centimetri di neve anche all’Abetone, dove l’inverno non si era ancora visto, ha causato un abbassamento delle temperature anche nella nostra provincia con, appunto, fiocchi bianchi in tutta l’alta Val di Bisenzio.

"Ci sono stato accumuli di neve solo sopra i 1000 metri – spiega Antonio Alberghi di Valbisenzio meteo – e a Poggio di Petto, ad esempio, in mattinata se n’erano accumulati 2/3 centimetri e altra nel pomeriggio. A Fossato ha raggiunto i 20 centimetriPer il resto acqua con accumuli tra i 15 e i 25 millimetri". Foto e video di questa neve insolita si sono avvicendati sui social, con un bel manto nevoso a ricoprire la bassa valle della Limentra Orientale e fiocchi copiosi a Castello. Temperature tipicamente invernali, poi. "Temperatura sottozero a Poggio di Petto, dove si è registrato -1 gradi centigradi, e a Cave con - 0.8 – prosegue Alberghi, che grazie alle stazioni meteo e alle web cam posizionate in tutta la Val di Bisenzio ha sempre il polso della situazione. Intorno lo zero a Montepiano (+0.8) e a Lucciana (+1). Comunque tutte sotto la media stagionale". Alberghi parla anche delle previsioni per la Val di Bisenzio e a quanto pare per un ritorno alla primavera ci sarà ancora da aspettare.

"Per i prossimi giorni – conclude – sono previste probabili precipitazioni con temperature sotto la media minime e massime, ma specialmente le minime. Poi, da venerdì graduale miglioramento. Deciso miglioramento del meteo a partire dalla prossima settimana".

Claudia Iozzelli