Nel weekend apre Casa Quinto Martini

La Casa Studio Quinto Martini di Seano ha aderito all’Associazione Case della Memoria Personaggi illustri i luoghi la storia, che per il secondo anno consecutivo ha indetto Le Giornate Nazionali delle Case dei Personaggi Illustri Italiani che si terranno il 1 e 2 aprile. Nell’occasione sarà visitabile anche la Casa Studio Quinto Martini dalle 9 alle 13. La prenotazione è obbligatoria contattando il 338 6335362. L’iniziativa è a cura dell’Associazione Quinto Martini. Tutte le informazioni sul sito ufficiale dell’Associazione Case della Memoria - www.casedellamemoria.it. L’Associazione Nazionale Case della Memoria riunisce le case (oggi case-museo) dove vissero personaggi illustri in ogni campo del sapere, dell’arte, della letteratura, della scienza, della storia e si propone di far conoscere e valorizzare queste significative dimore storiche.