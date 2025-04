Navigare con facilità. Corsi al Punto digitale

Ripartono al Punto digitale facile di Vaiano i corsi e le mattinate formative per chi è a digiuno di nuove tecnologie e si vuole mettere al passo con i tempi, partendo dalle basi. L’appuntamento fisso è per ogni lunedì, fino al 16 giugno, dalle 12 alle 13.30, alla sede in via Gramsci 37 con i seguenti argomenti: il 7 aprile, "Scrivere al computer. Strumenti base per documenti e testi", il 14 "Stampare, scansionare e fotocopiare: guida pratica all’uso", il 28 "Navigare in Internet. Browser e strumenti utili", il 5 maggio "Introduzione all’e-mail. Creare e gestire un indirizzo di posta elettronica", il 12 maggio, "Identità digitale. Spid, Cie e sicurezza online", il 19 maggio, "Servizi digitali della Regione Toscana", il 26 maggio "Servizi digitali nazionali".

Il 9 giugno "Servizi online locali. Sito del Comune di Vaiano e le istanze online", il 16 giugno "Videocomunicazione. Come fare videochiamate in modo semplice". Inoltre, per il periodo aprile maggio, altri 4 incontri, in orari diversi e più lunghi, per migliorare le competenze digitali.

Ogni incontro è strutturato per essere chiaro, pratico e coinvolgente: dopo un’ introduzione e la spiegazione dell’argomento del giorno è prevista una dimostrazione pratica, con esempi concreti per imparare passo dopo passo, dopodiché un’esercitazione, con prove pratiche con il supporto dei facilitatori, poi ci sarà spazio per approfondimenti e domande e la consegna di materiali per continuare ad esercitarsi anche a casa. I corsi sono gratuiti ma su prenotazione, informazioni al numero 371 5971375 o tramite mail a [email protected].

C.I.