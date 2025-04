Nati per leggere. Nelle bibloteche

Nati per leggere: l’appuntamento dedicato alle famiglie con piccoli dai 6 mesi in su approda nelle biblioteche Nord e Ovest e torna al punto prestito PrismaLab. La lettura insieme è un’esperienza unica: è lo slogan di Nati per Leggere a Prato, il programma nazionale che ha l’obiettivo di promuovere la lettura in famiglia fin dalla più tenera età. E così le biblioteche comunali accoglieranno famiglie, bambine e bambini con il sorriso e con iniziative gratuite mirate a diffondere sempre più il progetto. Da oggi il servizio torna a PrismaLab con Le coccole del martedì, diventando continuativo ogni martedì dalle 15 alle 19.

Alla biblioteca Nord il progetto approda con il titolo Piccoli piccoli ogni mercoledì dalle 16.30 alle 18.30. Il giovedì è invece la volta della Ovest con i Teneri giovedì, ogni giovedì dalle 16.30 alle 18.30. In tutte le biblioteche le famiglie con bambine e bambini da 6 mesi a 6 anni sono accolte da una bibliotecaria o da un bibliotecario per ricevere la proposta di una selezione di libri adatti ai più piccoli da prendere in prestito gratuitamente e consigli utili per la lettura ‘a bassa voce’. Non è necessaria la prenotazione ed è possibile presentarsi in qualsiasi momento durante l’orario indicato. Il servizio è sospeso soltanto a luglio e agosto.Tutta l’offerta va ad affiancarsi alle Domeniche piccine in Lazzerini, ogni domenica dalle 10.30 alle 12.30