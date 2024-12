Natale Politeama. Le gift card sotto l’albero

C’è già aria di Natale al Politeama: sono arrivate in biglietteria le nuove colorate Gift Card disponibili in vari tagli (25, 50 e 100 euro) per un regalo da mettere sotto l’albero, per donare la magia del teatro con tanti spettacoli di prosa, danza, musical e appuntamenti per le famiglie. Una bella idea per sostenere il teatro, la cultura, la condivisione. Intanto si accendono le luci del Ridotto in questo primo scorcio di dicembre con il ritorno del ciclo "La farmacia delle parole" a cura di Teatro Metropopolare, domani alle 21, per indagare il potere terapeutico della parola all’intero e all’esterno del carcere di Prato. Ospite del terzo e ultimo incontro sarà Giulia Blasi, scrittrice, divulgatrice, conduttrice radiofonica e giornalista sensibile alle tematiche di genere e diritti civili. Dopo Nadia Terranova e Vera Gheno, con Blasi si chiude una rosa tutta al femminile di voci che hanno creato un ponte ideale fra il pubblico esterno e il lavoro di formazione artistica in carcere che Metropopolare porta avanti da sedici anni. Al Ridotto sarà in dialogo con la regista e dramaturga Livia Gionfrida, fondatrice di Teatro Metropopolare e ideatrice del format pensato per mettere in collegamento il mondo del carcere e quello del teatro, arricchendo il pubblico con tanti stimoli e spunti di riflessione sul significato ‘terapeutico’ delle parole. Come di consueto, prima l’autrice incontrerà i detenuti alla Dogaia per poi confrontarsi la sera con il pubblico del Ridotto.

Penna graffiante e ironica, quella di Giulia Blasi: il suo ultimo libro s’intitola "Cose mai successe" (Rizzoli), un romanzo noir, un "cold case" ambientato in un paesino del Friuli che ruota intorno a cinque donne andando contro i pregiudizi e i retaggi culturali di una piccola comunità. Ha pubblicato "Nudo d’uomo con calzino" (Einaudi), "Il mondo prima che arrivassi tu" e "Siamo ancora tutti vivi" (Mondadori), "Se basta un fiore" (Piemme), "Manuale per ragazze rivoluzionarie" (Rizzoli) e "Rivoluzione Z" (Rizzoli). Il ciclo "La farmacia delle parole", inserito nel palinsesto del Politeama Educational, vede il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato e della Regione Toscana per Teatro Metropopolare. Il biglietto costa 5 euro, acquistabile direttamente alla biglietteria del teatro oppure online su Ticketone.